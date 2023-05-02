«Ужесточение наказаний – понятно и предсказуемо»

В конце апреля Госдума РФ приняла закон о наказании за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы. В частности, такая мера предусмотрена за шпионаж, выдачу иностранным гражданам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника. Ранее за эти преступления грозил тюремный срок до 20 лет. Как считает адвокат московской коллегии адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, ужесточение наказания было ожидаемо, так как власть стремится предотвратить террористические акты и диверсии. Максимальный срок за эти «устрашающие действия» вырос с 15 до 20 лет.

– Действия депутатов в части уточнения отдельных положений Уголовного кодекса РФ, очевидно, продиктованы сложившимися социально-политической обстановкой в России и судебно-следственной практикой. Ужесточение санкций обсуждаемых статей понятно и предсказуемо. Законодатель в настоящее время усматривает общественные риски, связанные, в частности, с террористическими актами и диверсиями.

Однако по состоянию на сегодняшний день в конкретных ситуациях порой трудно разграничить между собой объективную, а иногда и субъективную стороны таких составов преступлений, как террористический акт и диверсия. В отличие от старой редакции, дополнительную сложность в этом вопросе добавляет ряд обстоятельств. Например, в новой интерпретации закона не учитываются случаи совершения терроризма и диверсии с использованием патогенных биологических агентов (патогенов) и потенциально опасных биологических объектов.

Помимо увеличения срока за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, с 15 до 20 лет лишения свободы, закон вводит пожизненное наказание за государственную измену. Кроме того, поправки дополняют УК новой статьей 284 (3). Так, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании российских должностных лиц (иных лиц, которые проходят военную службу или пребывают в добровольческих формированиях), будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Также закон значительно ужесточает наказание по статье 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Это будет лишение свободы на срок от семи до 12 лет (в старой редакции - от двух до шести лет). То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от пяти до 10 лет).

С одной стороны, принятый закон может повысить риск политических репрессий и угнетения оппозиции, если будет применяться слишком широко. С другой – с его помощью депутаты констатировали актуальность и повышенную общественную опасность состава обсуждаемых преступлений, а также закрыли несколько возникающих в настоящий момент у правоприменителей проблем.