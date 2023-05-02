В центре Новороссийска 9 мая перекроют автомобильное движение

В центре Новороссийска на 11 улицах перекроют движение автотранспорта в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В период с 05:00 до 14:00 движение будет ограничено на участках улиц Советов, Магистральной, Анапского шоссе, Сипягина, Чайковского, Леднева, Свободы.

«С 9:30 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Революции 1905 года — на участке от улицы Мира до улицы Советов»,— говорится в сообщении.

С 20:00 до 23:00 движение будет перекрыто на улице Новороссийских Партизан (от улицы Мира до набережной имени Адмирала Серебрякова) и на улице Революции 1905 года (от улицы Мира до набережной имени Адмирала Серебрякова).

Репетиция парада состоится 2, 3, 4 и 7 мая. В эти дни движение будет перекрыто в период с 20:00 до 00:00 на улице Советов (от улицы Кутузовской до улицы Свободы).

Анастасия Донскова

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