Волгоградская область оказалась в числе антилидеров по вводу жилья

В прошлом году в России поставлен рекорд объема ввода жилья. Показатель вырос на 11 процентов и составил 102,7 млн кв. м, сообщает РИА «Новости».

Пензенская область заняла 25ю строку рейтинга с 829 тыс. кв. м введенного жилья (0,665 кв. м на чел.; с учетом актуального на начало 2022 года жилого фонда — 33,6 кв. м на чел.). В регионе зафиксировано падение показателя на 3,2%.

Астраханская область заняла 30е место из 85ти возможных: 591 тыс. кв. м (0,622 кв. м на чел; 26,3 кв. м на чел). В регионе зафиксирован рост темпов ввода жилья на 8,7%.

Саратовская область расположилась на 67й строчке: 1011 тыс. кв. м (0,420 кв. м на чел.; 31,4 кв. м на чел.). Падение на 14,4%.

Волгоградская область — 70е место: 798 тыс. кв. м (0,323 кв. м на чел.; 26 кв. м на чел.). Рост на 0,2%.

Лидерами рейтинга стали Ленинградская, Московская и Тюменская области: 1,961 кв. м на чел.; 1,641 кв. м на чел.; 1,396 кв. м на чел соответственно.

Замыкают список Чукотский автономный округ, Магаданская и Еврейская автономная области: 0,074 кв. м на чел.; 0,086 кв. м на чел.; 0,172 кв. м на чел.

Дарья Васенина