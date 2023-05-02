Грузия отказалась участвовать в учениях под руководством США Defender 2023

Министерство обороны Грузии сообщило, что страна не примет участия в организованных США в Европе многонациональных учениях Defender 2023. В ведомстве добавили, что решение согласовано с американской стороной.

В сообщении военного ведомства в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) говорится, что «исходя из целей и задач грузинских сил обороны», а также в связи с рекомендацией «основного стратегического партнера» Грузия решила направить свои усилия на те учения, в которых большее внимание уделяется другим задачам. Среди них: повышение боевой готовности, оперативной совместимости со странами—членами и партнерами НАТО, обмен опытом и повышение профессиональных навыков.

Минобороны Грузии отметило, что вместе со странами НАТО в 2023 году принимало участие в четырех международных учениях, которые проходили в Турции, Германии, Cловакии и Нидерландах. До конца года Грузия также планирует поучаствовать в учениях в Турции, Эстонии, Польше, Болгарии, Румынии, Великобритании, Германии, Азербайджане, Италии.

Учения Defender 23 начались 22 апреля и продлятся до 23 июня. Они пройдут на территориях десяти европейских стран, включая Германию, Польшу, Эстонию, Литву и Латвию. В учениях задействованы около 9 тыс. американских и 17 тыс. европейских военнослужащих из 26 стран—членов и партнеров по НАТО.

Лусине Баласян