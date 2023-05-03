Компания «Фут-Юниор» планирует построить в Нагорном манеж для катка или роллердрома

Региональное минимущество опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории по ул. Чердынской в Индустриальном районе Перми. Согласно документу, между жилыми домами на ул. Чердынская, 13, 16 и 18 пермская компания «Фут-Юниор» собирается построить объект спортивной инфраструктуры. Для этого организации и необходимо заняться разработкой градостроительной документации. Проекты планировки и межевания будут разработаны на территорию площадью 2 га. По данным администрации Перми, спорткомплекс может быть построен в рамках приоритетного инвестпроекта.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в департаменте экономики и промышленной политики, в мэрии на рассмотрении находится обращение ООО «Фут-Юниор» о возведении на указанной территории спортобъекта «Индустриальный» и универсального манежа для катка/роллердрома. Инициатива «Фут-Юниор» претендует на присвоение статуса «приоритетный инвестиционный проект». «Решение по данному вопросу администрацией Перми пока не принято»,— сообщили в департаменте.

В краевом минспорта заметили, что проект «Фут-Юниор» находится в стадии проработки и согласования всех технических параметров. По сведениям регионального минэкономразвития, в ведомстве не имеется документов о присвоении проекту организации статуса «приоритетный инвестиционный проект».

Сервис 2ГИС свидетельствует, что земля под планируемый манеж сейчас занята автостоянками, парковками и 2-этажным строением (ул. Чердынская, 18б).

В kartoteka.ru указано, что ООО «Фут-Юниор» зарегистрировано в Перми 30 августа 2022 года и занимается деятельностью спортобъектов. Учредителем и директором общества является Марат Гараев. Связаться с господином Гараевым «Ъ-Прикамье» не удалось. Известно, что почти 10 лет назад Марат Гараев был совладельцем и руководителем ООО «Сигнал» (розничная торговля аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах). Сейчас «Сигнал» исключено из ЕГРЮЛ по инициативе налоговых органов. Человек с таким же именем работал педагогом, инструктором детско-юношеского туризма в ныне ликвидированном МАУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий».