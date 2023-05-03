Уходивший в простой прикамский фанерный комбинат получил убыток

ООО «Свеза Уральский» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 6,1 млрд руб. против 13 млрд руб. годом ранее. Впервые с 2018 года, начиная с которого в сервисе можно увидеть отчетность, общество продемонстрировало чистый убыток в размере 432,5 млн руб. По итогам 2021 года предприятие показало рекордную прибыль 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, летом прошлого года, на фоне запрета поставок российской древесины в ЕС и увеличения США пошлины на российскую фанеру, комбинат «Свеза Уральский» несколько недель находился в простое. Позже, как и другие комбинаты группы «Свеза», предприятие работало со сниженной нагрузкой — 30-35%.

«Свеза Уральский» производит фанеру на Пермском фанерном комбинате, который вошел в состав группы в 2006 году. Предприятие принадлежит санкт-петербургскому ООО «Свеза-Лес». В общей сложности в холдинг «Свеза» входит семь комбинатов в разных регионах, которые суммарно изготавливают 1,4 млн куб. м древесных плит в год. До введения санкций продукция компании экспортировалась более чем в 80 стран, значительная часть заказчиков находилась в Европе.