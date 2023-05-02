В Петербурге на «зеленой» ветке метро из-за неисправного светофора возник затор

На Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена днем во вторник, 2 мая, возник затор, поезда шли с заметно увеличенными интервалами. В метрополитене заявили «Ъ-СПб» о неисправности светофора в тоннеле. К настоящему моменту, по свидетельствам очевидцев в соцсетях, движение встало в обе стороны.

Устранить предполагаемую поломку в метро планируют в течение получаса, если сбой не критичный, «зависит от того, насколько серьезная неисправность».

Незначительные сбои в работе зеленой ветки пассажиры наблюдали с первой половины дня. По словам корреспондента «Ъ-СПб», еще до сбоя составы на 20-30 секунд останавливались в тоннеле перед станцией «Площадь Восстания» со стороны «Гостиного двора».

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