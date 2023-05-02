Вертолетчики чехлят лопасти

Часть Уральской зоны авиационно-космического поиска и спасания может остаться без прикрытия специализированными поисково-спасательными вертолетами. Как выяснил «Ъ-Прикамье», ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» не смогло провести три аукциона на предоставление вертолета Ми-8 для оказания услуг по поисково-спасательному обеспечению (ПСО). Закупки, по условиям которых вертолеты должны базироваться в Пермском крае, Челябинской и Кировской областях, были отменены из-за отсутствия участников. Представители авиаэксплуатантов говорят, что из-за расценок заказчика предоставление судов для работ по ПСО стало невыгодным. Сейчас ПСО в Прикамье и Челябинской области организовано по временной схеме с привлечением Ми-8 и самолета Ан-26. Авиаторы говорят, что самолет не является эффективным инструментом при проведении спасопераций в местности Среднего и Южного Урала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Электронные аукционы на право заключения договоров по оказанию услуг по поисково-спасательному обеспечению на территории Уральской зоны авиационно-космического поиска и спасания были объявлены 30 марта. Согласно конкурсной документации, победитель должен предоставить вертолет Ми-8 с экипажем, оснащенный специальным поисково-спасательным оборудованием. Воздушное судно со спасательной парашютно-десантной группой на борту в случае необходимости должно заниматься поиском потерпевших бедствие воздушных судов, спасением их экипажей и пассажиров. Всего для обслуживания Уральской зоны «Госкорпорация по организации воздушного движения» объявила четыре аукциона, связанных с размещением вертолетов в Пермском крае, Челябинской, Кировской и Свердловской областях в 2023–2025 годах. В итоге состоялся только аукцион по размещению вертолета в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), в котором победила авиакомпания «Геликс». Остальные аукционы были отменены в связи с отсутствием заявок.

Ранее «Геликс» оказывал услуги по ПСО в Пермском крае и Челябинской области, но с 30 апреля срок действия контрактов истек. По данным «Ъ-Прикамье», авиакомпания уже передислоцировала свой Ми-8 из международного аэропорта Челябинска в Пермь. Машина аналогичного типа снята с дежурства в Большом Савино. Директор «Геликса» Вадим Балдин пояснил, что авиакомпания не стала участвовать в аукционах в Пермском крае и Челябинской области из-за того, что предложенная заказчиком максимальная цена контракта является низкой, что делает контракт экономически нерентабельным. «Освободившиеся машины будут выполнять другие работы»,— пояснил господин Балдин. От других комментариев он отказался.

Собеседник в другой авиакомпании, эксплуатирующей Ми-8, утверждает, что максимальная цена контрактов, которую предлагает ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», осталась на уровне 2020 года. Так, трехлетняя работа Ми-8 на ПСО с дислокацией в Перми оценена максимально в 79,548 млн руб., а в Челябинске — в 79,482 млн руб. «По моим подсчетам, чтобы работать в ноль, необходимо ежемесячно более 5 млн руб.,— рассказывает он,— иначе выполнение контракта будет попросту убыточным». Источник отмечает, что основными затратами для исполнителя при поисково-спасательном обеспечении является выплата заработной платы экипажам, а также поддержание судов в постоянной готовности. «В случае соответствующей команды вертолет со спасателями и медиками должен взлететь, в зависимости от сезона, через 30 или 45 минут,— пояснил он.— Кроме того, за счет исполнителя контракта экипажи и воздушное судно должны участвовать в тренировках и учениях».

В пресс-службе «Госкорпорации по организации воздушного движения» на запрос о том, какими силами и средствами сейчас обеспечиваются поисково-спасательные работы на территории трех регионов, оперативно не ответили.

В пресс-службе АО «Международный аэропорт „Пермь“» не смогли пояснить, кто сейчас занимается поисково-спасательным обеспечением на территории Прикамья, отметив, что этот вопрос находится в компетенции «других структур». По данным источников в авиаотрасли, для поисково-спасательного обеспечения полетов сейчас временно привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. С представителями международного аэропорта Челябинска связаться не удалось. Как говорит один из собеседников «Ъ-Прикамье», поисково-спасательное обеспечение полетов в северной части области осуществляется Ми-8 «Геликса», который базируется на аэродроме Кольцово. Также привлекаются вертолеты Ми-8 погранслужбы, которые дислоцируются на военном аэродроме Шагол.

Отметим, что поисково-спасательные подразделения обеспечивают полеты не только гражданской, но и государственной авиации, в том числе воздушно-космических сил. В 2021 году вертолет ПСО из пермского аэропорта вылетал на поиски экипажа Су-24, разбившегося на севере края. Летчики смогли катапультироваться и, несмотря на травмы, самостоятельно дойти до ближайшего населенного пункта, откуда их эвакуировал Ми-8.

Один из бывших военных летчиков полагает, что Ан-26 «не очень подходит для спасательных работ». «Максимум, что он может сделать, это обнаружить место падения и передать координаты,— рассказывает собеседник.— Но, с учетом высоты его полета, обнаружить что-то в тайге ему очень сложно». Также собеседник отметил, что, в отличие от Ми-8, Ан-26 не сможет совершить посадку рядом с местом бедствия, высадить спасателей и эвакуировать пострадавших. «В случае аварии или катастрофы к поисково-спасательным работам могут привлекаться все самолеты и вертолеты, которые относятся к государственной авиации, но, естественно, для их переключения на новые задачи потребуется время»,— пояснил собеседник.

Бывший генеральный директор ОАО «Пермские авиалинии» (управляло аэропортом Большое Савино) Вячеслав Текоев говорит, что контракты по предоставлению воздушных судов для поисковых и спасательных работ невыгодны авиаэксплуатантам. По его словам, если они и заключают контракт, то ставят на дежурство ресурсные машины, «которым, условно говоря, осталось десять часов до ремонта». «Но основная причина нерентабельности — необходимость оплаты работы экипажей, которые не могут быть задействованы на других работах. Госкорпорация является монопольным заказчиком, поэтому изменить что-то может только она».

Дмитрий Астахов