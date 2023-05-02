В Ярославской области на трассе М-8 случилась стрельба

Инспекторы ДПС ГИБДД по Ярославской области вынуждены были стрелять по колесам автомобиля, который не реагировал на требования об остановке. О возбужденном уголовном деле 2 мая рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

Инцидент случился вечером 28 апреля в Ростовском районе Ярославской области. На трассе М-8 сотрудники патрульно-постовой службы начали преследование автомобиля, который отказывался остановиться.

«Водитель продолжил движение, грубо нарушая правила, создавая угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения»,— пояснили в областной полиции.

В итоге полицейские смогли остановить автомобиль только после выстрелов из табельного оружия. Сидевший за рулем 30-летний мужчина пояснил, что взял машину без разрешения владельца после конфликта в гостях.

«В отношении мужчины составлено семь административных материалов. Возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»,— добавили в УМВД.

Алла Чижова