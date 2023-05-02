В Перми восстановлено водоснабжение после аварии на водопроводе

В Перми возобновлено водоснабжение жилых многоквартирных домов, ранее оставшихся без ресурса из-за аварии на водопроводе. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», с 20:00 вода подается в полном объеме. Согласование ремонтных работ на поврежденном участке водопровода со всеми городскими службами запланировано на 3 мая.

Сегодня по адресу ул. Юрия Смирнова, 10 произошел порыв водопровода диаметром 80 см. Для проведения ремонтно-восстановительных работ было произведено отключение участка сети водоснабжения. Без воды остались более 742 многоквартирных дома в Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах, в которых проживают более 42 тыс. человек.