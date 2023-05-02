В пермском аэропорту откроется киоск «Магнит GO»

Федеральная продуктовая сеть «Магнит» готовится открыть в пермском аэропорту киоск «Магнит GO». Как передает ИА «Текст», сеть начала подбор персонала для работы в новой торговой точке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото - пресс-служба «Магнита» Фото: Фото - пресс-служба «Магнита»

Федеральный ритейлер начал тестировать формат киосков в январе 2021 года. Торговые точки располагаются в местах с высоким трафиком – вблизи офисов, учебных заведений, спортивных объектов, транспортных узлах и в других местах. В прошлом году «Магнит» открыл два киоска в аэропортах – в Сочи и Казани.

Известно, что в конце 2022 года сеть магазинов ультрамалого формата «Магнит GO» объединяла 15 точек.