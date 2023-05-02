Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В пермском аэропорту откроется киоск «Магнит GO»

Федеральная продуктовая сеть «Магнит» готовится открыть в пермском аэропорту киоск «Магнит GO». Как передает ИА «Текст», сеть начала подбор персонала для работы в новой торговой точке.

Фото: Фото - пресс-служба «Магнита»

Фото: Фото - пресс-служба «Магнита»

Федеральный ритейлер начал тестировать формат киосков в январе 2021 года. Торговые точки располагаются в местах с высоким трафиком – вблизи офисов, учебных заведений, спортивных объектов, транспортных узлах и в других местах. В прошлом году «Магнит» открыл два киоска в аэропортах – в Сочи и Казани.

Известно, что в конце 2022 года сеть магазинов ультрамалого формата «Магнит GO» объединяла 15 точек.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...