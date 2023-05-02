Голосование без спикера

В праймериз регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) по выдвижению кандидатов в горсовет Красноярска будут участвовать 180 человек, в том числе 13 из 18 действующих членов фракции ЕР в муниципальном парламенте, а также один депутат, числящийся во фракции ЛДПР. Заявку не подала спикер нынешнего созыва муниципального парламента Наталия Фирюлина. Политологи напоминают, что она возглавила горсовет в 2018 году при поддержке Александра Усса, который ушел в отставку с поста губернатора в апреле.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Красноярском крае 27 апреля завершилась процедура подачи заявлений на участие в электронном предварительном голосовании (ПГ) для выдвижения кандидатов от «Единой России» в горсовет Красноярска. Всего было принято 180 заявлений как от членов партии, так и от ее сторонников и беспартийных. «Из числа подавших документы участников 14 являются действующими депутатами, они уже имеют большой опыт и поддержку избирателей. Однако шанс есть у каждого, кто своей активной позицией и неравнодушным отношением завоюет доверие земляков»,— сообщил секретарь РО ЕР Алексей Додатко, подводя итоги регистрации заявок.

Согласно уставу Красноярска, в горсовет избираются 36 депутатов: 18 — по партийным спискам, еще 18 — в одномандатных округах. Очередные выборы пройдут в сентябре 2023 года. В действующем созыве горсовета, сформированном по итогам выборов в 2018 году, во фракцию ЕР входят 18 депутатов.

По данным РО ЕР, заявления не поступили от пятерых членов партийной фракции горсовета. В их числе — спикер Наталия Фирюлина, председатель комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Андрей Модестов, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Андреев, а также Олег Бубновский и Николай Олюнин. Госпожа Фирюлина была избрана по партсписку ЕР, остальные четыре депутата — в одномандатных округах.

Заявку для участия в праймериз партии власти направил депутат Виталий Бондарев, формально числящийся во фракции ЛДПР, но, как пояснили в РО ЛДПР, разорвавший отношения с партией. На сайте ПГ господин Бондарев указан как беспартийный.

В состав горсовета Наталия Фирюлина впервые была избрана в 2008 году, кресло спикера заняла в 2018-м. Получить комментарий госпожи Фирюлиной по поводу ее планов не удалось — на запрос „Ъ-Сибирь“ она не ответила. По словам одного из ее помощников, председатель горсовета не будет баллотироваться в одномандатном округе. Как уточнили в пресс-службе РО ЕР, прохождение процедуры ПГ является обязательным условием, чтобы выдвинуться в депутаты от партии как по списку, так и в одномандатном округе.

«Вообще не вижу никаких не­ожиданностей в списке предварительного голосования. Все ключевые фигуры партии в горсовете — в нем, новых ярких фамилий, наоборот, нет. Весной много говорили о том, что партия хочет обновления фракции, чтобы горсовет перестал быть таким „политическим болотом“, называли даже конкретные фамилии предпринимателей и руководителей крупных городских управляющих компаний, но в итоге никого из них в списке не оказалось. Между модернизацией и стабильностью выбрали второе»,— оценил список участников ПГ руководитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов.

Красноярский политолог Сергей Комарицын считает, что на отсутствие Наталии Фирюлиной в списке участников праймериз могла повлиять не только необходимость «дать дорогу молодым», но и изменение политической ситуации в крае. «Она стопроцентно человек бывшего теперь уже губернатора Александра Усса. С его подачи она и стала спикером»,— сказал эксперт „Ъ-Сибирь“. В апреле 2022 года Александр Усс ушел в отставку, президент Владимир Путин назначил врио главы региона Михаила Котюкова. Впрочем, Сергей Комарицын не исключил, что Наталия Фирюлина все-таки может оказаться в числе кандидатов от ЕР, поскольку «мы знаем случаи, когда люди не участвовали в праймериз, а потом участвовали в выборах». «Наталии Вячеславовне уже за 70, а сейчас в таком возрасте в регионах стараются людей на первых ролях не оставлять»,— отметил Василий Дамов.

В настоящее время проходит регистрация избирателей для участия в ПГ, которая завершится 26 мая. Само предварительное голосование состоится 22–28 мая.

Валерий Лавский