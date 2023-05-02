Власти Ставрополья договорились с «Росагролизингом» о льготных поставках техники сельхозпроизводителям

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор компании «Росагролизинг» Павел Косов подписали соглашение о поставках сельскохозяйственной техники для аграриев региона на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Хозяйства Ставрополья смогут получить технику без авансового платежа с использованием механизма льготного лизинга. Также сократятся сроки поставки продукции.

Кроме того, представители властей региона и компании обсудили возможности создания машинно-технологических компаний (МТК), где будут собраны парки современной техники для оказания услуг аграриям при полевых работах. По мнению представителей правительства, такая поддержка актуальна для субъектов малого и среднего агробизнеса.

Отмечено, что с 2002 года инвестиции в АПК Ставрополья при участии «Росагролизинга» составили 24 млрд руб. При поддержке компании аграрии региона приобрели 7,8 тыс. сельхозмашин.

Анастасия Назарова