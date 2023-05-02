Пермского перевозчика обвинили в выводе 218 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств). По версии следствия, обвиняемый, используя используя счета подконтрольных юрлиц, включал в финансовые документы данные о назначении платежей, которые в действительности не производились. Всего за период с 2015 по 2022 годы предпринимателю удалось вывести из -под финансового контроля государства и обналичить свыше 218 млн руб.

По данным Properm.ru, речь идет о руководителе НП «Единый союз перевозчиков» Михаиле Ухватове. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.