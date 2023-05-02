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Переизбран председатель саратовского отделения «Справедливой России»

Артем Чеботарев переизбран председателем саратовского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Об этом сообщили в политической организации.

Кандидатуру депутата Саратовской областной думы рекомендовал центральный аппарат партии. Господина Чеботарева переизбрали большинством делегатов отчетно-выборной конференции, на которой политик также рассказал об успехах отделения:

«С 2012 года кандидаты от СРЗП проходил в Думу исключительно по списку, а сейчас мы смогли победить и на одномандатном округе. Результат серьезный, но закономерный. В будущем мы рассчитываем на укрепление наших позиций и большее количество мест в заксобраниях всех уровней», — заявил Артем Чеботарев, уточнив в том числе, что за минувший год его председательства партия открыла новые отделения в Советском и Калининском районах, а также возобновила работу нескольких «спящих» отделений.

Дарья Васенина

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