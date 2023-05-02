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Администрация Горячего Ключа вернет застройщику 30 млн рублей за невозможность построить ЖК

По решению арбитражного суда Краснодарского края администрация Горячего Ключа выплатит застройщку ЖК «Мир» 30 млн руб. из-за невозможности построить многоэтажные дома. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В мае 2018 года индивидуальный предприниматель Артур Саакян заключил с администрацией Горячего Ключа договор аренды земельного участка площадью 80 тыс. кв. м. Разрешенное использование арендуемой земли по улице Революции: размещение МКР многоэтажной застройки. Договор аренды был заключен по результатам торгов.

Предприниматель для строительства здания заключил со специализированными организациями договора для обеспечения строящегося здания коммунальными ресурсами. В том числе были проведены инженерно-геодезические работы, проектирование и разработка визуализации многоквартирного жилого комплекса «Мир».

Однако, в июле 2019 года администрация города сообщила застройщику в письме, что земельный участок расположен в рекреационной зоне и на этой территории предполагается размещение парка аттракционов и развлечений с объектами обслуживания. Кроме того, выяснилось, что земельный участок находится частично в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, а также в зоне затопления.

Ни при проведении торгов, ни при заключении договора аренды истцу не сообщалось, что имеются ограничения использования спорного земельного участка. Предприниматель обратился в суд с требованием вернуть неправомерно выплаченную арендную плату по спорному договору.

В материалах дела сообщается, что аукцион по продаже права на заключение договора аренды спорного земельного участка был проведен в мае 2018 года. На момент проведения аукциона действующие ПЗЗ противоречили Генеральному плану муниципального образования, согласно которому участок большей частью находится в рекреационной зоне. Суд посчитал, что при таких обстоятельствах выставление администрацией земельного участка на торги данного участка и передача его в аренду для строительства МКД, является нарушением действующего законодательства.

Администрация, как орган местного самоуправления не могла не знать того, что спорный участок согласно Генеральному плану ограничен в обороте. Однако, истцу о данном обстоятельстве не сообщалось, он добросовестно оплачивал арендную плату за земельный участок с момента заключения договора.

«Суд полагает, что, принимая арендную плату за участок, администрация не могла не знать о том, что для истца полностью исключена возможность получить разрешение на строительство и приступить к работам, поскольку строительство на земельном участке, отнесенном к рекреационной зоне, в соответствии с законом не допускается. Несмотря на это, администрация принимала арендные платежи без возражений, не сообщала истцу о признаках недействительности заключенного им договора аренды, не требовала его расторжения и не обращалась в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной»,— говорится в решении суда.

Тат Гаспарян

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