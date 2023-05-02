В апреле 2023 года погрузка на СКЖД увеличилась на 7,6%

В прошлом месяце погрузка товаров на Северо-Кавказкой железной дороге составила 5,2 млн т, что на 7,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным компании, грузооборот апреле составил 8,5 млрд тарифных тонно-км (+1,3%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 11,1 млрд тонно-км (+2,4%). Общий грузооборот с января по апрель в 2023 году составил 34,4 млрд тарифных тонно-км (+4,4%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 45,3 млрд тонно-км (+4,5%).

За четыре месяца текущего года погрузка на СКЖД снизилась на 0,2% — до 19,1 млн т. В январе-апреле увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года погрузка нефти и нефтепродуктов на 6,3% (6,5 млн т), строительных грузов — на 9,2% (4,6 млн т), зерна — на 21,5% (1,7 млн т).

В то же время сократилась погрузка черных металлов на 8,3% (1,2 млн т), цемента — на 9% (1 млн т), химических и минеральных удобрений — на 3,3% (865 тыс. т).

Анастасия Назарова