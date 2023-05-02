Инвестора недостроенной горнолыжной трассы в Липецке обяжут вернуть участок с выплатой 8,5 млн рублей неустойки

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о расторжении договора аренды земельного участка для строительства горнолыжной трассы с ООО «Прагма». Компанию обязали возвратить участок региональному управлению имущественных и земельных отношений свободным от навалов строительного мусора и бытовых отходов, сообщила пресс-служба суда. Кроме того, с ООО «Прагма» суд взыскал 8,5 млн руб. задолженности за арендную плату и неустойки.

Договор аренды участка площадью 324,7 кв. м для строительства горнолыжной трассы в районе липецкого садоводческого потребительского общества «Металлург-1» сроком до 2027 года был заключен в феврале 2018 года. В августе 2019-го из-за нарушения сроков оплаты аренды, а также складирования строительного мусора и ТБО на участке, отсутствия работ управление обратилось в суд для досрочного расторжения договора аренды земли. В 2020 году ведомство подало уже иск к «Прагме» о взыскании задолженности по арендной плате за участок, о расторжении договора и обязании возвратить актив. В декабре того же года арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Однако постановлением арбитражного суда Центрального округа от 2 февраля 2021 года дело было направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Липецкой области для рассмотрения ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы. Судебная экологическая экспертиза выявила причинение экологического вреда на 15 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Прагма» зарегистрировано в 2012 году для строительства жилых и нежилых зданий, уставный капитал - 10 тыс. руб. Совладельцы - Роман Прохоров - 80%, Александр Татринов и Татьяна Бельская - по 10%. Директор - Екатерина Дружинина.

Владимир Зоркий