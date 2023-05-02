«Есть параллели с крепостным правом»

Инициатива Госсовета Татарстана вернуть обязательную отработку по специальности для выпускников вузов подверглась критике. Необходимость законопроекта обосновали дефицитом кадров, в частности, на предприятиях ОПК. Сенатор Андрей Клишас заявил, что проблему следует решать расширением целевого набора в учебные заведения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные предложения появляются с целью изучения общественной реакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана подготовил законопроект, которым предполагается вернуть в России старую советскую систему распределения. Суть в том, чтобы при поступлении на бюджетные места в вузы абитуриент подписывал контракт — обязательство после получения диплома отработать три года по специальности там, где родина скажет, а не там, где он или она сами захотят. В противном случае придется вернуть государству стоимость обучения за все годы.

Подобный механизм уже действует в Белоруссии. Можно провести параллели с крепостным правом, но логика такова: раз государство на тебя потратилось, будь добр, верни. Идея не нова. Подобное предлагали в разное время, но не проходило. Почему? Потому что это противоречит капиталистической, да и что там говорить, просто системе хозяйствования.

Спрос на специалистов определяется рынком: если он нужен, значит, будет востребован, если нет, либо работник плох, либо с образованием что-то не так — не соответствует оно текущим реалиям. И это уже вопросы к общей системе обучения, а не к конкретному выпускнику.

Что касается возврата долгов государству, так работник отдает их в виде налогов и той пользы, которую приносит, развивая экономику и достигая успехов на конкретном рабочем месте.

Причем форма собственности предприятия, где он трудится, абсолютно неважна. Можно даже за границей работать, чтобы потом вернуться и применить полученный там опыт уже дома.

Как бы то ни было, хватит прописных истин. Вас же, наверное, интересует, почему документ вновь появился в информационном и законодательном пространстве. Ответ очень прост: потому что некоторые выпускники, даже талантливые, посматривают в сторону недружественных стран — хотят там поработать. При этом Российская Федерация в непростой ситуации нуждается в специалистах.

Правда, есть такая проблема: не всегда государство российское готово платить молодым талантам столько, во сколько они себя оценивают. Почему иногда падают спутники и не работают другие разные аппараты? По многим причинам, в том числе потому, что старые специалисты уходят, а новые, увы, не приходят. Или приходят, но не те. Денег им мало или условия не подходят — перспективы они для себя не видят.

Понятно, что в условиях распределения будут получать столько, сколько скажут, и возражать не смей, иначе будешь сам платить. В СССР молодой специалист, тот, что после вуза попадал на производство, как правило, сильно нуждался. Слесарь и токарь получали в разы больше, чем человек с дипломом, а то и с красным.

Впрочем, инициативу Госсовета Татарстана подвергли критике. Во-первых, непонятно, куда распределять в условиях какой-никакой, но рыночной экономики. А во-вторых, есть же целевой набор в вузы — вот вам и кадры без всякого принуждения, с гарантией. Однако, как мы видим, желание «держать и не пущать» никуда не делось. Предложение это явно не первое и далеко не последнее. Не распределение, так нечто другое все равно всплывает, к великому сожалению.

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