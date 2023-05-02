«ЭДОвыгодно» — новая акция АО «НЭСК»

С 1 мая по 15 мая 2023 АО «НЭСК» проводит акцию «ЭДОвыгодно» для потребителей — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, использующих электроэнергию в коммерческих целях, состоящих в договорных отношениях с АО «НЭСК».

Для участия в Акции необходимо в указанный период подключиться к системе ЭДО АО «НЭСК», подписав дополнительное соглашение, и акцептовать приглашение в ЭДО.

Все участники, выполнившие условия Акции, автоматически станут ее победителями, каждому будет предоставлена безавансовая система оплаты в расчетном периоде июль и август 2023 года

Определение победителей будет осуществляться путем отбора всех подписавших дополнительное соглашение о подключении ЭДО и акцептовавших систему ЭДО в период проведения Акции.

В том случае, если участник не выполнит полностью или частично условия Акции, сведения о нем не будут включены в перечень участников.

Номера договоров победителей акции будут опубликованы до 25.06.2023 года на официальном сайте АО «НЭСК»: www.nesk.ru.

С Правилами проведения Акции можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Акции».

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АО «НЭСК»