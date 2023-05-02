В Петербурге усилили три автобусных маршрута от «Василеостровской» на время ремонта эскалатора

Вход на станцию петербургского метрополитена «Василеостровская» будет ограничиваться в период с 2 мая по 17 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика. В течение лета на станции будут ремонтировать эскалатор.

На время ремонтных работ вход на станцию в рабочие дни в период с 7:45 до 10:30 будет закрыт, с 15:30 до 20 часов — ограничен. При необходимости эти могут быть изменены с учетом фактического пассажиропотока.

На время ограничений маршруты трех автобусов от станции «Василеостровская» будут ходить чаще по утрам, сообщил петербургский комитет по транспорту. Так, автобусы № 6 и № 100 до станции метро «Приморская» будут ходить раз в 7 и в 11 минут соответственно, а автобус № 1 до «Спортивной» — раз в 13 минут.

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