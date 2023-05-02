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Мошенники похитили 1,6 млн рублей у 83-летней нижегородки

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 83-летней местной жительницы. Они перевела лжесотрудникам банка 1,6 млн руб. личных накоплений, сообщили в региональном управлении МВД.

Мошенники убедили пожилую нижегородку перевести им все деньги под предлогом отмены сомнительной операции – якобы неизвестные пытаются обналичить средства пенсионерки по доверенности. Злоумышленники звонили потерпевшей два дня подряд.

В полицию обратился сын пожилой нижегородки. Сотрудники МВД пытаются установить причастных к преступлению.

Анастасия Еремина

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