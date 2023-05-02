Глава СКР раскритиковал работу следственного управления по Челябинской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания негативно оценил работу следственных управлений в нескольких регионах РФ, в том числе в Челябинской области. Он указал на недостаточно оперативное рассмотрение обращений граждан, отмечают в информационном центре СКР.

«Председатель СК России негативно оценил работу в следственных управлениях по Чувашской Республике, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Челябинской областям при подготовке ответов на обращения, подчеркнув недопустимость направления типовых, “трафаретных” уведомлений заявителям», — сообщают в ведомстве.

Также Александр Бастрыкин указал на недостатки в работе горячих телефонных линий в следственных управлениях по Челябинской, Астраханской, Пензенской, Свердловской и Тюменской областям. По итогам совещания глава ведомства назначил ряд служебных проверок.