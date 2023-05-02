В Минеральных Водах открылась Первая Кавказская инвестиционная выставка

Кавказская инвестиционная выставка открылась на площадке многофункционального выставочного центра «МинводыЭкспо», сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия. Организатором является Фонд «Росконгресс».

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На выставке представлены 20 стендов разных регионов и стран, коммерческих компаний, работающих в Северо-Кавказском федеральном округе. Центральное место занимает стенд института развития «Кавказ.РФ».

В программу выставки входят более 20 мероприятий, посвященных вопросам комплексного развития СКФО в агропромышленном комплексе, туризме, транспорте, банковском секторе, ЖКХ и энергетике, промышленности.

Одно из центральных события программы — заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 3 мая с участием вице-премьера, куратора Северо-Кавказского федерального округа Александра Новака. Выставка продлится два дня.

Анастасия Назарова