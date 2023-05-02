Мастер-план по развитию бухты Инал создадут до конца 2023 года

Мастер-план развития бухты Инал под Туапсе создадут до конца 2023 года. Разрабатывать его будет рабочая группа по комплексному развитию территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Работа данной группы будет строиться на взаимодействии с бизнесом. К 15 мая планируется утвердить дорожную карту со сроками и ответственными лицами. Сейчас в Инале работает 65 гостиниц, а количество посетителей превосходит число проживающих в отелях.

«Мы регулярно получаем жалобы на качество предоставляемых услуг — как в отелях, так и на набережной. Принципиально важно комплексно подойти к развитию с точки зрения инженерной инфраструктуры, транспортной логистики, организации пляжного отдыха и, конечно, общего благоустройства»,— подчеркнул вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Олег Исаев

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