В Питере пить с осторожностью

В Санкт-Петербурге прошли десятки обысков по делу о преступном сообществе, арестован владелец целой сети баров, которого обвиняют в его организации и мошенничестве. Заведения бизнесмена, имя которого не называется, участвовали в схемах обмана посетителей на крупные суммы с участием девушек-консуматорш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Они завлекали посетителей в заведения, которые работают в «серой» зоне, рассказал корреспондент “Ъ” в Санкт-Петербурге Андрей Кучеров: «Девушки зазывают ребят, часто очень нетрезвых, в различные подставные заведения, где им выставляют огромные счета. Минимум лет пять этой схеме. Видимо, сейчас правоохранители взялись за эти случаи более серьезно.

Может быть, в руководстве города было принято решение как-то привести в порядок барные локации. Так, если говорить об улицах Думская и Ломоносова, то речь идет о конкретных заведениях, куда в принципе лучше не ходить.

Но ситуации, когда девушки заведомо спаивали клиентов, касаются обычных нормальных баров, то есть это не какие-то подворотни. Между тем многое сейчас зависит от правоприменительной практики, насколько полицейские и следователи разберутся во всем этом».

Арестованный бизнесмен — его имя не названо — владел заведениями на улице Рубинштейна, Невском проспекте и Казанской улице. По данным «Фонтанки», в его офисе нашли более 100 л сомнительного алкоголя и пластиковые канистры с надписями «этиловый спирт».

Активность полиции связана с началом туристического сезона, заметил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. Он уверен, что это пойдет на пользу городу:

«Для гостей города это хорошо, потому что они поймут, что можно безопасно гулять, что к ним никто не пристанет. Ну и для Санкт-Петербурга это, наверное, в какой-то степени очищение, тем более перед высоким сезоном, когда здесь будет много туристов. Понятно, что среди них есть спрос на развлечения. Но за тем, насколько они законны, должны следить контролирующие органы».

С конца марта стоят опечатанными 17 баров на Думской улице из-за регулярной продажи алкоголя несовершеннолетним, заявляли в Следственном комитете. Смольный предлагает создать на здесь туристический кластер и вместо баров разместить фуд-холлы и выставки.

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