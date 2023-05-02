Убыток «Башавтотранса» за 2022 год составил более 940 млн рублей

ГУП «Башавтотранс» по итогам 2022 года продемонстрировал убыток в размере 942,5 млн руб., следует из финансовой отчетности предприятия. В 2021 году этот показатель был ниже — 27,8 млн руб.

Выручка предприятия выросла с 3,1 млрд руб. в 2021 году, до 4 млрд руб. — в прошлом.

Чистые активы ГУПа к началу текущего года составляли 3,7 млрд руб. (в 2021 году — 2,5 млрд руб.).

Кредиторская задолженность сократилась с 420 млн руб. до 396,1 млн руб.

«Башавтотранс» — крупный региональный автоперевозчик. Уставный капитал — 639,2 млн руб. Предприятие оказывает услуги по муниципальным и междугородним маршрутам.

Олег Вахитов

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