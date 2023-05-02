Депутаты госсовета Удмуртии исполнили 1807 наказов избирателей

Депутаты госсовета Удмуртии, представляющие фракцию «Единая Россия», исполнили 1807 наказов избирателей, еще 1754 — в работе. На городском и районном уровнях поступило 4725 обращений граждан, из которых выполнено 3268. Об этом рассказал председатель республиканского парламента Владимир Невоструев в рамках встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Всего с начала созыва госсовет принял 98 законов, каждый третий направлен на экономическое и социальное развитие Удмуртии. «Я хотел бы отметить, что даже в условиях экономических санкций депутатский корпус в конце 2022 года поддержал наши поправки в бюджет, сложный, но, в первую очередь, социально ориентированный. Благодаря вашему вниманию ни одна отрасль экономики не была забыта»,— отметил глава региона.

Депутаты также оказывают поддержку участникам СВО, их родным и близким, контролируют сроки и качество работ при реализации национальных проектов. В настоящее время в Удмуртии 51 такой объект, в их числе 29 объектов образования.

Отмечается, что большое внимание уделяется патриотической работе. В частности, в школах реализуется проект «Разговоры о важном», проводятся встречи с детьми и молодежью в избирательных округах, а для подростков из «группы риска» прикрепляют наставников.