В Ростове секретарь военно-врачебной комиссии заплатит штраф за мелкое взяточничество

Мировой судья судебного участка №4 по Ворошиловскому району Ростова признал секретаря военно-врачебной комиссии (ВВК) военного комиссариата Октябрьского и Ворошиловского районов Ирину Мищенко виновной в мелком взяточничестве. Женщине предстоит выплатить штраф порядка 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным ведомства, незаконная деятельность секретаря была выявлена весной 2021 года. Оперативники зафиксировали факты получения взяток со студентов военно-учебного центра РГУПС за получение медицинских заключений без фактического присутствия обследуемых. Общая сумма взяток составила 150 тыс. руб.

«На основании представленных в Ворошиловский СУ СК России по Ростовской области результатов оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество)»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

В суде вина Ирины Мищенко была доказана. Приговор уже вступил в законную силу.

Анастасия Назарова