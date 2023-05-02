Skywell привезет в Россию гибридный кроссовер HT-i

Компания Skywell анонсировала новую модель для российского рынка — гибридный кроссовер HT-i.

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Фото: Skywell Skywell HT-i

Фото: Skywell

Подключаемый гибрид оснащен атмосферным 103-сильным бензиновым 1,5-литровым двигателем со 177-сильным электромотором. Новинка получит литий-ионную батарею емкостью 21,7 кВт•ч в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32,8 кВт•ч в комплектации Luxury, что позволит проезжать на электротяге до 81 км и до 145 км соответственно.

На рынок Skywell HT-i выйдет в июне 2023 года. Детальная информация о комплектациях и стоимости нового автомобиля будут названы ближе к старту продаж модели.

Максим Вершинин

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