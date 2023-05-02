Последний замминистра краевого минтарифов из «старой» команды покинул должность

Замминистра тарифного регулирования и энергетики Прикамья, начальник управления топливно-энергетического комплекса министерства Вера Ануфриева покинула свою должность. Как передает телеграм-канал «Реальная Пермь», госпожа Ануфриева была освобождена от своей должности 4 мая в связи с истечением срока действия служебного контракта. Решение об увольнении Веры Ануфриевой принято на основании представления вице-премьера краевого правительства Андрея Кокорева. В пресс-службе регионального минтарифов подтвердили уход с поста Веры Ануфриевой. Обязанности ушедшего чиновника временно будет исполнять министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова, добавили в ведомстве.

Отметим, что Мария Козлова возглавила минтарифов Прикамья в ноябре 2022 года. На новом посту госпожа Козлова сменила Андрея Кокорева. До этого Мария Козлова являлась первым заместителем регионального министра ЖКХ и благоустройства. После нового назначения минтарифов постепенно покинули все заместители из «старой» команды ведомства. Так, в январе этого года министерство покинул замминистра Владислав Степин, а в апреле ушла другая заместитель — Елена Денисова. Новым замом был назначен Сергей Россихин, бывший топ-менеджер филиала «МРСК Урала» — «Пермэнерго». Помимо Сергея Россихина, замминистра и начальником управления правового обеспечения на сайте ведомства значится Ирина Махнева.