В парках Челябинска отменили мероприятия в День Победы

В Челябинске отменили праздничные мероприятия на 9 мая во всех скверах и парках. Такое решение принято на основании рекомендаций областного оперативного штаба, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе городской администрации.

Ранее в Челябинске, как и в других городах России, отменили шествие Бессмертного полка. Пока в День Победы в Челябинске планируют провести традиционное торжественное построение на площади Революции, а также концерт у Торгового центра с участием Полины Гагариной и Сергея Безрукова.

Ранее по рекомендации оперативного штаба, созданного после введения уровня базовой готовности в связи с СВО, в Челябинске отменили салют, запланированный на 1 мая.