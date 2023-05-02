В Самаре мэрия запретила застройку в границах памятников культуры

Чиновники отказали ООО «Специнжстрой» в предоставлении разрешения на многоэтажную жилую высотную застройку в Самарском районе Самары. Возвести здания предлагалось на 11 земельных участках площадью от 64 до 675 кв. м. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Указанные участки находятся в границах ул. Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской. Отказ в застройке связан с тем, что территория находится в границах защитных зон четырех объектов культурного наследия регионального значения: Дома А.П.Крутовских и М.А.Малышевой, Дома муллы Мельзетдинова Зейниля Абедин Албибин, Дома мещан Капраловых и Жилого дома Волжского грузового речного пароходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Ранее мэрия Самары незаконно согласовала стройку высоток с минимумом парковочных мест. К таким выводам пришел суд и отменил соответствующий документ.

Георгий Портнов