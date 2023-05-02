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Коммерсантъ FM
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Мошенники занялись туризмом

Как вычислить фейковые компании по продаже путешествий

В России стало появляться все больше лжетурфирм. Как предупредили в Роскачестве, число таких мошенников существенно выросло с началом сезона отпусков. Злоумышленники создают сайты-клоны популярных туристических компаний и фейковые профили в соцсетях, на которые ведут фишинговые ссылки в присылаемых сообщениях. Чтобы войти в доверие к путешественникам, подделывают отзывы и телефоны служб поддержки реально существующих агентств. А привлекают туристов с помощью скидок на путевки в 10-15%. При этом мошенники просят полностью оплатить тур и перевести деньги на обычную банковскую карту или электронный кошелек.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

И все же вычислить злоумышленников реально, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Мы после пандемии привыкли много покупать онлайн, а значит, толерантность к сумме, которую мы готовы отправить без визита в офис и без личного общения, все-таки выросла. Мошенники этим пользуются, и страдают сами игроки рынка, подрывается доверие к туроператорской деятельности.

Как не стать жертвой мошенников: правила и советы юристов

К сожалению, запросы от правоохранительных органов сейчас стали получать чуть больше, чем в прошлые годы. На самом деле у каждого туроператора есть агенты, с которыми он работает. Как правило, эту информацию тоже можно найти. Ввиду дефицита открытых прямых направлений число операторов, продающих туры, не такое огромное — можно сесть и вдумчиво выбрать.

При этом в любом случае нужно мониторить цены. Ее отклонение более чем на 10-15% для туриста должно быть стоп-фактором. Сейчас, когда нет как таковых чартеров, когда высокие стоимость и спрос, никому в отрасли нет смысла давать скидки больше, чем дают конкуренты. Этот диапазон держится в пределах 3-5% между операторами».

Кроме того, злоумышленники часто взламывают аккаунты туристов, которые поверили мошенникам, и крадут бонусы, мили, баллы, а также скидочные карты, сообщили в Роскачестве. Директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин рассказал “Ъ FM”, что его компания столкнулась с волной мошеннических кейсов и часто ситуации доходят до суда:

«У нас были истории, когда агентство в договоре пишет, что оператор — мы, даже бывает, он что-то бронирует, потом берет деньги с туриста и тут же бронь снимает.

Соответственно, турист никуда не летит, и дальше идут судебные дела — вплоть до уголовных. Таких случаев сейчас очень много, и уберечься от этого достаточно тяжело. Здесь совет такой: в договоре с туристом обязательно должен фигурировать не турагент, а туроператор — первый покупает у второго. Дальше у туроператора можно проверить, забронирован ли тур, оплачен ли он и так далее».

В Роскачестве посоветовали ставить сложные пароли для аккаунтов на сайтах фирм и уточнять у компаний, которые указаны туроператорами, всю информацию. А собеседники “Ъ FM” сходятся во мнении, что в текущих условиях для оплаты лучше всего приезжать в офис.

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Сабина Адлейба

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