Премьер Армении и глава «Росатома» обсудили строительство нового энергоблока АЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вместе с российской делегацией был принят премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, а также строительство нового атомного энергоблока в Армении. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев с Николом Пашиняном

Фото: primeminister.am Алексей Лихачев с Николом Пашиняном

Фото: primeminister.am

«Состоялся обмен мнениями о строительстве нового атомного энергоблока в Армении, возможном сотрудничестве в области ядерной медицины, а также партнерстве по вопросу обезвреживания опасных отходов на ЗАО "Завод Наирит"»,— говорится в сообщении. Они также поговорили о продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

«Росатом» участвует в эксплуатации Армянской АЭС, которая находится вблизи города Мецамор (она была построена с 1969 по 1977 год). Станция включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Для продления срока эксплуатации второго энергоблока станции до 2026 года Министерство энергетики Армении подписало с «Росатомом» в 2014 году договор о его модернизации.

Анастасия Ларина