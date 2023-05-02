Число реализованных на торгах квартир в Челябинской области снизилось на треть

В 2022 году в Челябинской области на торгах в рамках исполнительного производства реализовали 161 квартиру. Это на 33,5%, или на 81 в натуральном выражении, меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщается в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

В течение 2022 года портфель просроченной задолженности по ипотеке в Челябинской области сократился на 189 млн руб. На 1 март этого года объем неплатежей составил 1,13 млрд руб.

В целом по России число реализованных квартир на торгах в рамках исполнительного производства снизилось в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, до 2 тыс. единиц. Среди регионов РФ ощутимее всего показатель сократился в Псковской (в 32 раза), Белгородской (в 16 раз) и Курской областях (в 14,5 раза).

Гендиректор «Долгового консультанта» Денис Аксенов объясняет снижение числа реализованных на торгах лотов тем, что у кредиторов закончились залоговые квартиры, начальная продажная стоимость на которые была установлена до повышения цен в 2021 году. «Продавцы на фоне роста цен на жильё устремились погашать долги через досудебные механизмы, не доводя ситуацию до торгов и судебных приставов», — комментирует Денис Аксенов.