В Сочи в 2023 году установят более 800 камер наружного наблюдения

В Сочи планируют установить более 800 камер видеонаблюдения в 2023 году. С марта развернут аппаратно-программный комплекс «Купол». В его состав входит около 250 камер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас общее количество камер в Сочи, которые входят в систему «Безопасный город», составляет 2520 единиц. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского на детских и спортивных площадках, территории фонтанных комплексов установят еще 450 камер. На пляжах курорта планируют поставить 114 дополнительных КПП.

«Стратегическая задача перед началом летнего курортного сезона — обеспечить безопасность наших горожан и гостей, прибывающих в Сочи на отдых. Эта работа выстроена на высоком уровне, проведены необходимые превентивные мероприятия»,— подчеркнул господин Копайгородский.

Олег Исаев

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