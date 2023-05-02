В Краснодаре полиция ищет догхантеров, расстрелявших уличную собаку

В полицию Краснодара 1 мая поступило сообщение, что на улице Кирпильской трое неизвестных молодых людей стреляют по уличной собаке, рассказали в пресс-службе городского УМВД России.

О выстрелах на улице Кирпильской сообщила местная жительница. Очевидцы вызвали полицию. Пострадавшее животное доставили в ближайшую ветеринарную клинику. Прибывшие на место происшествия полицейские составили протокол. Свидетели рассказали, что якобы знают предполагаемых виновников происшествия.

Как прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк, по данному происшествию проводится проверка. Устанавливаются личности предполагаемых злоумышленников, а также мотивы их действий. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram