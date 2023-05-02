На Кубани в 2023 году на ремонт спортивных объектов направят 219 млн рублей

На Кубани в 2023 году на ремонт спортивных объектов направят 218,8 млн руб. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Средства получат Абинский (47 млн руб.), Апшеронский (22,3 млн руб.), Белореченский (33,3 млн руб.), Брюховецкий (22,2 млн руб.), Калининский (7,4 млн руб.), Каневской (19,3 млн руб.), Крымский (8,3 млн руб.), Славянский (6,5 млн руб.) районы, а также Калининское (36,3 млн руб.) и Ивановское (15,7 млн руб.) сельские поселения.

В 2024 году на эти же цели предусмотрены средства в размере 132,2 млн руб., в 2025 году — 56 млн руб. На эти средства в муниципальных спортивных учреждениях проведут капитальный ремонт в целях обеспечения условий для массовых занятий физкультурой и спортом.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram