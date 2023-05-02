Количество ветеранов ВОВ в Татарстане за год сократилось почти на 4 тысячи

В данный момент в Татарстане живут 14,2 тыс. ветеранов ВОВ, что почти на 4 тыс. меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

За последние пять лет в Татарстане количество ветеранов сократилось более чем втрое.

В числе ветеранов в Татарстане есть 59 инвалидов и 172 участника войны, 68 человек, которые не входили в состав действующей армии, 95 человек, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 102 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 1,6 тыс. вдов инвалидов и участников войны, 1,9 тыс. граждан, которые относятся сразу к двум категориям. Остальные 10,2 тыс. человек являются тружениками тыла.

"Ъ-Казань"