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Коммерсантъ FM
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обновлено 16:08

В Мелитополе пытались подорвать замглавы ГУВД России по Запорожью

Сегодня, 2 мая, в Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУВД РФ по Запорожской области, сообщает СКР. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

У ворот жилого дома по ул. Пирогова было заложено самодельное взрывное устройство. Когда замглавы ГУВД, отправляясь на работу, открыл ворота, произошел взрыв. В результате полицейский был ранен. Сейчас он госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, трое диверсантов уже задержаны и начали давать показания.

Мария Федотова

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