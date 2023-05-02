«ТНС Энерго НН» увеличила чистую прибыль в 2,6 раза в первом квартале

Чистая прибыль ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород», гарантирующего поставщика электроэнергии в Нижегородской области, по итогам первого квартала 2023 года увечилась к январю-марту 2022 года в 2,6 раза, до 23,6 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка организации выросла на 2,7% и превысила 14 млрд руб. Кредиторская задолженность сократилась на 9,9%, до 11,3 млрд руб., дебиторская подросла на 1,4% и составила 19,6 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «ТНС Энерго НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 59,2 млн руб. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией. Головная компания — ПАО «ТНС Энерго» (Москва). По итогам 2022 года чистая прибыль сократилась в 12,4 раза, до 1,3 млн руб. Выручка организации увеличилась на 1,2% и составила 50,3 млрд руб.

Владимир Зубарев