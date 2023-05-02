Боеприпас времен гражданской войны обнаружили на берегу Камы в Сарапуле

В Сарапуле на берегу реки Кама местный житель обнаружил боеприпас. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике, прибывшие сотрудники правоохранительных органов оцепили набережную. На месте работала группа разминирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Взрывотехники идентифицировали находку как 76 мм артиллерийский снаряд со взрывателем времен гражданской войны. На корпусе наблюдались следы сильной коррозии корпуса. Установлено что он прошел ствол орудия, однако «по какой-то причине не взорвался».

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.