В Курганской области возбудили 363 дела за нарушение противопожарных правил

С начала введения особого противопожарного режима в Курганской области составили 363 административных протокола о его нарушении. Об этом сообщают в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

56 протоколов составили на граждан за сжигание сухой растительности и мусора, 301 —-за отсутствие очистки территорий, три — за нарушение правил пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ. Всего с начала апреля сотрудники МЧС провели 660 рейдов в населенных пунктов.

В Курганской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка, до 5 мая в юго-западных районах установлен четвертый класс пожарной опасности. В Кургане до 26 апреля действует запрет на посещение городских лесов.