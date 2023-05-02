Австралия запретила рекреационное использование вейпов

Власти Австралии резко ужесточили законы, регулирующие продажу и использование электронных сигарет и вейпов в надежде справиться с ростом числа курильщиков среди подростков и молодежи. Эксперты назвали меры самой масштабной реформой сферы курения за последние 10 с лишним лет.

По данным прошлогодних исследований, электронные сигареты или вейпы хотя бы один раз использовал каждый шестой австралиец в возрасте 14–17 лет и каждый четвертый — в возрасте 18–24 лет. Согласно действовавшим до сих пор законам, в Австралии можно было купить вейп с содержанием никотина лишь по рецепту врача в рамках терапии для снижения тяги к курению обычных сигарет. Ограничений в отношении вейпов и электронных сигарет без содержания никотина не было. Однако, как указывают в правительстве, под видом безникотиновой продукции страну наводнили импортные вейпы с никотином, зачастую с приятными вкусами, красочные, стильной формы, что привлекает детей и подростков. И продавались они в любых продуктовых и табачных магазинах.

Теперь же власти запрещают импортировать вейпы, на которые не выписываются рецепты врачей. Для всех вейпов обязательна упаковка, такая же как у фармацевтической продукции, продаваться они должны в аптеках, чтобы было очевидно, что это средство используется исключительно в целях помочь курильщикам избавиться от своей привычки. Запрещена продажа одноразовых вейпов и вейпов в красочных упаковках, с приятными ароматами. Уровень содержания никотина в разрешенных вейпах будет снижен, его объем в устройстве также будет меньше.

Алена Миклашевская