Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Австралия запретила рекреационное использование вейпов

Власти Австралии резко ужесточили законы, регулирующие продажу и использование электронных сигарет и вейпов в надежде справиться с ростом числа курильщиков среди подростков и молодежи. Эксперты назвали меры самой масштабной реформой сферы курения за последние 10 с лишним лет.

По данным прошлогодних исследований, электронные сигареты или вейпы хотя бы один раз использовал каждый шестой австралиец в возрасте 14–17 лет и каждый четвертый — в возрасте 18–24 лет. Согласно действовавшим до сих пор законам, в Австралии можно было купить вейп с содержанием никотина лишь по рецепту врача в рамках терапии для снижения тяги к курению обычных сигарет. Ограничений в отношении вейпов и электронных сигарет без содержания никотина не было. Однако, как указывают в правительстве, под видом безникотиновой продукции страну наводнили импортные вейпы с никотином, зачастую с приятными вкусами, красочные, стильной формы, что привлекает детей и подростков. И продавались они в любых продуктовых и табачных магазинах.

Теперь же власти запрещают импортировать вейпы, на которые не выписываются рецепты врачей. Для всех вейпов обязательна упаковка, такая же как у фармацевтической продукции, продаваться они должны в аптеках, чтобы было очевидно, что это средство используется исключительно в целях помочь курильщикам избавиться от своей привычки. Запрещена продажа одноразовых вейпов и вейпов в красочных упаковках, с приятными ароматами. Уровень содержания никотина в разрешенных вейпах будет снижен, его объем в устройстве также будет меньше.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...