Красноярский суд приговорил к 6 годам 2 месяцам колонии создателя ячейки запрещенной религиозной организации

В Сосновоборске (Красноярский край) суд вынес приговор организатору ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в РФ экстремистской и запрещена). Ему назначили шесть лет два месяца в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год после освобождения, сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

Как указывается в материалах следствия, обвиняемый в качестве руководителя проводил собрания ячейки, привлекал в нее новых участников.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2021 года в Красноярске суд рассмотрел уголовное дело в отношении главы общины указанной организации и приговорил его к шести годам заключения.

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Илья Николаев