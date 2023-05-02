В мэрии Казани подтвердили проведение военного парада в День Победы

Военный парад в честь Дня Победы в Казани пройдет 9 мая. Об этом на брифинге заявил глава управления культуры Азат Абзалов.

По его словам, парад состоится на площади Тысячелетия. Он стартует в 10:00. В нем примут участие войска Казанского гарнизона, военнослужащие, курсанты военного училища, студенты военных кафедр, кадетских классов, Юнармии и суворовцы. Завершится парад театрализованной композицией с исполнением песни «День Победы» сводным хором города.

В связи с проведением репетиций парада Победы 3 и 7 мая в Казани будет перекрыт ряд дорог. В частности, 3 числа с 18:00 до 22:00 закроют площадь Тысячелетия, а 7 мая с 16:00 до 22:00 — та же площадь с захватом части улиц Лево-Булачной и Право-Булачной до перекрестка улицы Чернышевского. Кроме того, с 16:00 площадь будет закрыта 8 мая. Движение там откроют с 2:00 до 10 мая.

"Ъ-Казань"