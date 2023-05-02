FinExpertiza: нижегородцы стали реже выезжать на заработки в другие регионы

Количество нижегородцев, уехавших на заработки в другие регионы России, в 2022 году сократилось на 9,1% за год, до 18,7 тыс. жителей. Доля таких работников составила 1,1% от всего занятого населения области (1,66 млн граждан), подсчитали в FinExpertiza по данным Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из других субъектов на заработки в Нижегородскую область прибыли 12,2 тыс. россиян, показатель сократился на 27,9% к 2021 году. Доля приезжих на рынке труда региона составила 0,7%.

В целом количество внутрироссийских трудовых мигрантов в 2022 году сократилось на 7,4%, до 2,6 млн граждан. По данным FinExpertiza, это самый низкий показатель с 2015 года, когда в стране был валютный кризис.

Чаще всего на заработки в другие регионы в 2022 году уезжали жители Московской области (18,5% от всех занятых в регионе), Адыгеи (18%) и Ленинградской области (15,7%). Это связано с ежедневной трудовой миграцией в соседние субъекты: Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, отметили в FinExpertiza. Максимальная доля приезжих работников была зафиксирована в Ямало-Ненецком (34,9%), Ненецком (20,8%) и Ханты-Мансийском (19,9%) автономных округах.

Для российского рынка труда в целом характерна невысокая трудовая мобильность, сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, в 2022 году количество работников, уезжающих в другие регионы на заработки, сократилось с 4% до 3,7% на фоне снижения экономической активности.

Елена Ковалева