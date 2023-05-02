Парад пяти тысяч детей в военной форме проведут в Чебоксарах в честь Дня Победы

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В столице Чувашии в городе Чебоксары по случаю Дня Победы в Великой отечественной войне 5 мая проведут «Парад дошколят и юнармейцев» с участием 5 тыс. детей. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram—канале.

Предполагается, что дети, в том числе воспитанники детских садов, будут проходить в форме различных родов войск — военных моряков, десантников, а также в костюмах участников Великой Отечественной войны.

Это будет уже восьмой подобный парад, который проводят в Чебоксарах с 2015 года, когда в нем маршировали 700 человек. Заявленное региональными властями количество участников нынешнего детского парада будет рекордным – оно вдвое превышает их число в прошлом году.

В 2018 году проводимая в Чебоксарах акция заняла первое место в на VI Всероссийской открытой ярмарке RussianOpenEventExpo и V Всероссийском конкурсе в области событийного туризма.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"