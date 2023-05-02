Глава СК поручил возбудить дело из-за наезда электросамоката на ребенка в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как подросток на электросамокате сбил ребенка в Нижнем Новгороде и оставил его на дороге. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Инцидент произошел в апреле. Тогда пострадавшую госпитализировали, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку. Возбудить уголовное дело и подготовить доклад поручено руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Еремина